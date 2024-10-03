Селихов оценил удары главного тренера «Спартака» Станковича

Вратарь столичного «Спартака» Александр Селихов рассказал о работе под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.
«Станкович сам может побить по воротам. Но у нас есть тренер вратарей, который отвечает за подготовку. Станкович в порядке, может исполнить», - приводит слова голкипера «Чемпионат».
Напомним, что сербский специалист занял пост главного тренера «красно-белых» минувшим летом. После десяти проведенных туров Российской премьер-лиги «народная команда» набрала 16 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В ближайшем матче «Спартак» на домашнем поле примет «Ростов».
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