Игрок «Ростова» назвал новичка ЦСКА суперзвездой

Защитник «Ростова» Андрей Лангович поделился мнением о трансфере боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Первая мысль о переходе Пьянича - это же суперзвезда. Я надеюсь, что он усилит РПЛ. Это же имиджевая история. Это полезно с точки зрения РПЛ», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Пьянич присоединился к «армейскому» коллективу в статусе свободного агента. До этого 34-летний полузащитник выступал в чемпионате ОАЭ за клуб «Шарджа». В Европе Миралем запомнился по игре за каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус», «Рому» и другие команды.