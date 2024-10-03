Каррера заявил о готовности возглавить «Оренбург»

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, принял ли бы он предложение «Оренбурга».

«Да. Я бы поговорил с этим клубом, чтобы понять ситуацию и цели, которые они ставят», - цитирует Карреру Sport24.

В четверг «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии по причине неудовлетворительных результатов. Команда сейчас занимает 14-е место в таблице Премьер-лиги. Ожидается, что «горожан» возглавит другой экс-рулевой «Спартака» - Владимир Слишкович.

Напомним, что Массимо Каррера в сезоне 2016/2017 приводил «Спартак» к первому за 16 лет чемпионскому титулу.