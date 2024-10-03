Андреев: «Логика в увольнении Деограсии есть»

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, ранее занимавший пост спортивного директора «Оренбурга», высказался об увольнении испанца Давида Деограсии с поста главного тренера команды.
«Логика в увольнении Деограсии есть. Ильшат Айткулов - опытный человек в команде. Это проверенный человек, который долго находится в системе клуба», - приводятся слова Андреева на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что Деограсия занимал пост главного тренера «Оренбурга» с лета 2023 года. После десяти туров текущего розыгрыша Российской премьер-лиги команда набрала семь баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.
Бан пользователя