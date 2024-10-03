Раскрыта возможная зарплата Слишковича в «Оренбурге»

Владимир Слишкович близок к тому, чтобы занять должность главного тренера «Оренбурга», которую в четверг оставил Давид Деограсия. Отставка испанца не стала удивлением, учитывая последние плохие результаты команды.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «Оренбург» предложил Слишковичу трудовое соглашение за два года. Заработная плата боснийца должна составить 3 миллиона рублей в месяц.

В то же время отмечается, что Владимир Слишкович, бывший тренер «Спартака», также интересен «Пари НН».

«Оренбург» сейчас располагается на четырнадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.