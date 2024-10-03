Стало известно, когда Слишкович возглавит «Оренбург»

«Оренбург» в четверг сообщил об уходе Давида Деограсии с поста главного тренера. Испанский специалист был уволен из-за плохих результатов, которые команда показывала в последнее время.

Всё идёт к тому, что новым рулевым «Оренбурга» станет Владимир Слишкович, который покинул «Спартак» по завершению сезона 2023/2024. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», оренбуржцы уже практически согласовали условия контракта со Слишковичем. Назначение боснийца произойдёт уже после матча с «Зенитом».

Матч одиннадцатого тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Оренбургом» пройдёт в субботу, 5 октября.