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Непомнящий прокомментировал возможный приход Слишковича в «Оренбург» эксклюзив

03 Октября 2024 • 12:45 Комментировать (1)
Краснодар
...
Оренбург
03.11 19:45

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил возможный приход Владимира Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга».

«Я не совсем понимаю логику работодателей. По каким критериям они выбирают главных тренеров? Я в этом никогда не был, поэтому не знаю, чем и как пользуются работодатели. Я отвечу, что не знаю, годится эта кандидатура или нет, выбирают те, кто платит», - сказал Непомнящий.

3 октября «Оренбург» объявил об увольнении главного тренера Давида Деограсии. После 10 туров клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Непомнящий Оренбург РПЛ Владимир Слишкович Давид Деограсия ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
03 Октября 2024 в 12:55
опять иноземец зачем?
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