Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил возможный приход Владимира Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга».

«Я не совсем понимаю логику работодателей. По каким критериям они выбирают главных тренеров? Я в этом никогда не был, поэтому не знаю, чем и как пользуются работодатели. Я отвечу, что не знаю, годится эта кандидатура или нет, выбирают те, кто платит», - сказал Непомнящий.

3 октября «Оренбург» объявил об увольнении главного тренера Давида Деограсии. После 10 туров клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.