Генич прокомментировал отставку в «Оренбурге»

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на отставку испанского наставника Давида Деограсии с поста главного тренера «Оренбурга».

«Это читалось. К сожалению. Самое интересное, кто придёт», - написал комментатор в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что коллектив из Оренбурга не может победить на протяжении 14 поединков подряд. После десяти туров чемпионата России клуб набрал семь баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. Следующий поединок «Оренбург» сыграет на выезде против петербургского «Зенита». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 5 октября, начало запланировано в 16:30 мск.