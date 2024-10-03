«Оренбург» сделал предложение экс-тренеру «Спартака»

В четверг «Оренбург» объявил об отставке Давида Деограсии с должности главного тренера. Испанский специалист лишился работы из-за неудовлетворительных результатов – в девяти последних матчах Премьер-лиги «горожане» ни разу не выиграли.

Как стало известно «Чемпионату», «Оренбург» может возглавить бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович. По данным источника, оренбуржцы сделали предложение боснийцу, и с ним напрямую контактировал президент «горожан» Василий Еремякин.

Отмечается, что Владимир Слишкович готов принять «Оренбург», занимающий 14-е место в Премьер-лиге.

Ближайший матч «Оренбург» проведёт 5 октября – против «Зенита» на выезде.