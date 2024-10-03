В одном из клубов Российской премьер-лиги произошла тренерская отставка. С поста наставника «Оренбурга» был уволен испанский специалист Давид Деограсия. Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.

Напомним, что Деограсия занимал пост главного тренера «Оренбурга» с 2023 года. До назначения в первую команду испанец трудился в клубной академии. До утверждения нового рулевого обязанности наставника команды будет исполнять Ильшат Айткулов.

«Оренбург» неудачно стартовал в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. Команда набрала семь баллов и располагается на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата страны.