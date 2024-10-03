В «Химках» оценили дебют Джикии

Бывший защитник столичного «Спартака» Георгий Джикия дебютировал за подмосковные «Химки» в кубковой встрече с «Ростовом» (2:2, 8:7 пен.). Игру россиянина оценил главный тренер команды Франк Артига.
«Ему было сложно. Так бывает, когда футболист давно не играл. Но по ходу матча Георгий выглядел всё лучше и показал себя хорошо», - приводятся слова испанского специалиста на страницах «Чемпионата».
После десяти туров чемпионата России подмосковная команда набрала восемь очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. В следующем поединке «Химки» встретятся с «Краснодаром» на выезде.
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