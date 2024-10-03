Сборная России не соберётся в октябре при одном условии

До старта октябрьского сбора национальной команды России остаётся меньше недели, а Российский футбольный союз до сих пор не нашёл соперника хотя бы на один товарищеский матч. Если соперник так и не будет найден, то сбор просто отменят. Об этом рассказывает телеграм-канал «О футболе на Руси | Алланазаров».

Напомним, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже два с половиной года может проводить только товарищеские матчи. Последний такой матч – против Вьетнама – Россия выиграла со счётом 3:0 в сентябре. После этого игра команды Валерия Карпина против Таиланда была отменена из-за тайфуна.