Горшков: «Поеду в сборную России, даже если не будет соперника»

Защитник Юрий Горшков, выступающий за петербургский «Зенит», дал комментарий касательно предстоящего тренировочного сбора национальной команды России.
«Я бы поехал, даже если бы не было соперника. Готов играть с любой командой, даже если бы игра была между своими», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что в октябре национальная команда проведет тренировочный сбор. В сентябре подопечные Валерия Карпина собирались в столице Вьетнама – Ханое. Сборная России отпраздновала крупную победу над местной национальной командой со счетом 3:0.
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