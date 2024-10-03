«Спартак» может потерять легионера зимой - известно имя

Московский «Спартак» может расстаться с одним из иностранных футболистов в январское трансферное окно.

Согласно сведениям журналистов Metaratings.ru, парагвайский защитник Алексис Дуарте решил сменить клубную прописку. Легионера не устраивает количество игровой практики в стане «красно-белых». Агент футболиста уже начал подыскивать своему клиенту новое место работы. Рассматривается вариант полноценного перехода, а не аренды.

Алексис защищает цвета столичной команды с зимы прошлого года. В общей сложности парагвайский защитник сыграл 42 поединка за «народную команду».