Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Спартака» (2:3) в Кубке России, потере лидерства «Зенитом» и предстоящей встрече с ЦСКА.

- Почему «Динамо» не смогло удержать победный счет во встрече со «Спартаком»?

- В первом тайме мы играли лучше, больше владели мячом, контролировали игру, забили два мяча, а после перерыва подсели и такого владения мяча, как в первом тайме, у нас не было. Тяжело, когда на целый тайм садишься в оборону. Мы не дотерпели, как в прошлой встрече с махачкалинским «Динамо».

- То есть проблема в вас, а не в том, что «Спартак» сумел прибавить?

- Мы отдали инициативу, а «Спартак» прибавил.

- Можно сказать, что сейчас в «Спартаке» все завязано на Барко?

- Он все матчи хорошо проводит. И когда мы в чемпионате со «Спартаком» играли в Тушино, он всегда был с мячом. Вообще у красно-белых хорошая команда, качественные футболисты.

- Показалось, что ничья в чемпионате придала «Динамо» уверенности, что команда может прервать неудачную серию. Вы вышли на игру максимально мотивированными.

- Мы всегда настраиваемся по максимуму. Принципиальный соперник, конечно, добавляет мотивации. Хочется победить, тем более в родных стенах.

- Какой для вас самый памятный матч со «Спартаком»?

- Наверное, финал Кубка. А со знаком плюс – это когда дома победили 3:0 тоже в Кубке.

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- «Зенит» в РПЛ потерял лидерство, опустился на третье место. Насколько это неожиданно?

- В последнее время соперники против «Зенита» довольно уверенно играют, не боятся. «Краснодар» недавно тоже это показал. Надолго ли питерцы потеряли первую строчку? Посмотрим. Еще много матчей впереди.

- Следующая игра у вас с ЦСКА. Как вам «армейцы» в этом сезоне?

- Когда есть возможность, смотрю их матчи. Встреча будет интересная, потому что соперник достойный. В родных стенах постараемся победить.

Елена Григорьевская