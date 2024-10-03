Тренер «Спартака»: «Мы можем играть со всеми!»

Футбольный тренер Ненад Сакич, который входит в штаб московского «Спартака», рассказал о борьбе «красно-белых» с ведущими командами Российской премьер-лиги.

«Мы можем играть со всеми! Да, есть болезненное поражение от «Локомотива». Но такое бывает, что иногда уступаешь сильным соперникам», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем поединке Российской премьер-лиги «красно-белые» на выезде потерпели поражение от столичного «Локомотива» со счетом 1:3.

После десяти туров чемпионата страны подопечные Деяна Станковича набрали 16 баллов и занимают шестое место в таблице.