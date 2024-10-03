Калешин назвал двух главных претендентов на титул в России

Экс-футболист «Краснодара» Виталий Калешин поделился мыслями касательно чемпионской гонки в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Локомотив» будет в гонке, но основные претенденты - «Краснодар» и «Зенит». Сбалансированные составы, не первый год играют, мало молодежи», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

После десяти туров Российской премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», на второй строчке располагается «Локомотив». Оба клуба набрали по 24 очка. «Зенит» находится на третьей позиции, имея в своей копилке 23 балла. Далее следуют «Динамо», ЦСКА и «Спартак».