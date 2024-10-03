Тренер «Спартака»: «Мы можем играть без Соболева»

Член тренерского штаба московского «Спартака» Ненад Сакич в разговоре с журналистами высказался об уходе из клуба центрального нападающего Александра Соболева.

«Играть без него можно. Мы это показываем: тот же Угальде забил уже шесть мячей. Плюс у нас есть Шамар, Жозе. Он захотел уйти. Хорошо», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Соболев сменил «Спартак» на петербургский «Зенит» в летнее трансферное окно. За переход 27-летнего нападающего «сине-бело-голубые» заплатили «красно-белым» десять миллионов евро. Александр подписал с петербургским клубом трехлетнее трудовое соглашение с возможностью продления на один сезон. В кубковом матче с «Акроном» он забил дебютный гол за «Зенит».