Башич: «Когда Пьянич наберёт форму, он будет сильнее всех бразильцев «Зенита»

Хавбек «Оренбурга» Иван Башич высказался о трансфере бывшего игрока каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса» Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Когда Пьянич наберет форму, он будет сильнее всех бразильцев «Зенита». Он будет лучшим игроком чемпионата России», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Напомним, что Пьянич в статусе свободного агента присоединился к «армейскому» клубу. Предыдущим местом работы боснийского футболиста была «Шарджа» (ОАЭ).

По итогам десяти туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 17 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.