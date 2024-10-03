Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бистрович оценил уровень звёздного новичка ЦСКА Пьянича

03 Октября 2024 • 10:02 Комментировать

Полузащитник Кристиян Бистрович высказался относительно перспектив боснийца Миралема Пьянича в московском ЦСКА.

«Мы благодарны Миралему за то, что он с нами. Видим его уровень, качество. Ждем, когда поднимет свой физический уровень - долго не играл. Тогда покажет всего себя», - передает слова футболиста Sport24.

Напомним, что Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента. Опытный полузащитник заключил с «армейским» коллективом однолетний трудовой договор. Босниец дебютировал за москвичей в кубковой встрече с «Пари НН», появившись на замену в концовке встречи.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Миралем Пьянич Кристиян Бистрович ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе обратился к Гризманну Эвра: «В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Роналду и Бэйл готовы перейти в «Манчестер Юнайтед» Стало известно, сколько билетов продано на дерби «Динамо» - «Спартак» Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов Дешам отреагировал на уход Гризманна из сборной Франции Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Мхитарян губил моменты, Тареми – решал: «Интер» играючи расправился с «Црвеной Звездой» ​Левандовски - второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 50 и более голов после 30 лет Лилль - Реал Мадрид: где смотреть прямую трансляцию онлайн «Арсенал» помог Сафонову: Лондон вскрыл ошибки Доннаруммы и обыграл «ПСЖ»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Ольховский назвал решающий момент в финале Алькарас - Синнер Алькарас победил Синнера и стал чемпионом турнира в Пекине Каменский оценил перспективы Мичкова в «Филадельфии» ЦСКА по буллитам победил московское «Динамо» в матче КХЛ Гол Радулова в овертайме принёс «Локомотиву» победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Октября
11:12 · Россия. Премьер-лига
Сборная России не соберётся в октябре при одном условии
11:12 · Россия. Премьер-лига
Горшков: «Поеду в сборную России, даже если не будет соперника»
11:05 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может потерять легионера зимой - известно имя
10:49 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Динамо» Кутицкий назвал самый памятный матч со «Спартаком» эксклюзив
10:41 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Спартака»: «Мы можем играть со всеми!»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Калешин назвал двух главных претендентов на титул в России
10:17 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Спартака»: «Мы можем играть без Соболева»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Башич: «Когда Пьянич наберёт форму, он будет сильнее всех бразильцев «Зенита»
10:02 · Россия. Премьер-лига
Бистрович оценил уровень звёздного новичка ЦСКА Пьянича
09:39 · Россия. Премьер-лига
Соболев - о поражении «Зенита» от «Краснодара»: «Невозможно не проигрывать»
09:01 · Россия. Премьер-лига
Селихов высказался об истекающем контракте со «Спартаком»
08:44 · Россия. Премьер-лига
Семак сообщил плохие новости по Глушенкову
07:58 · Россия. Премьер-лига
Дивеев раскрыл первый поступок Пьянича в ЦСКА
07:53 · Россия. Премьер-лига
Соболев рассказал, как проходит адаптация в «Зените»
07:37 · Россия. Премьер-лига
Соболев коротко отреагировал на первый гол в «Зените»
00:39 · Кубок России
Ташуев: «Мы сегодня вообще играли без нападающих, парадокс, и три забили»
00:30 · Кубок России
Тедеев: «Футболисты старались и не ломались, они играли до конца»
00:14 · Кубок России
Семак оценил первый гол Соболева и травму Глушенкова
00:03 · Кубок России
Мусаев: «Если прошлый матч с «Зенитом» был лучшим в этом году, то сегодняшний матч был худшим»
02 Октября
23:10 · Кубок России
«Ахмат» уже громит «Краснодар» в кубковом матче
23:06 · Кубок России
«Зенит» с пенальти в пятый раз забил «Акрону»
22:58 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может снова потерять Глушенкова на несколько недель 1 молния
22:53 · Кубок России
«Вираж» освистал Соболева после дебютного гола за «Зенит»
22:51 · Россия. Премьер-лига
​Валерий Овчинников видит в «Локомотиве» претендента на титул
22:41 · Кубок России
Гол «Акрону» стал для Соболева первым за «Зенит»
Все новости