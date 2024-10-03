Бистрович оценил уровень звёздного новичка ЦСКА Пьянича

Полузащитник Кристиян Бистрович высказался относительно перспектив боснийца Миралема Пьянича в московском ЦСКА.
«Мы благодарны Миралему за то, что он с нами. Видим его уровень, качество. Ждем, когда поднимет свой физический уровень - долго не играл. Тогда покажет всего себя», - передает слова футболиста Sport24.
Напомним, что Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента. Опытный полузащитник заключил с «армейским» коллективом однолетний трудовой договор. Босниец дебютировал за москвичей в кубковой встрече с «Пари НН», появившись на замену в концовке встречи.
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