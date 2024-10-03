Соболев - о поражении «Зенита» от «Краснодара»: «Невозможно не проигрывать»

Центральный форвард петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о недавнем поражении «сине-бело-голубых» от «Краснодара» (0:2) в поединке десятого тура чемпионата России.
«Без поражений не бывает побед, поэтому невозможно не проигрывать. Это нас заставляет еще больше работать и концентрироваться на играх и тренировках», - передает слова нападающего клубная пресс-служба чемпиона России.
После десяти туров Премьер-лиги петербургский клуб набрал 23 балла и занимает третье место в турнирной таблице. В ближайшем матче подопечные Сергея Семака встретятся с «Оренбургом» на своем поле.
Бан пользователя