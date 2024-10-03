Селихов высказался об истекающем контракте со «Спартаком»

Голкипер столичного «Спартака» Александр Селихов высказался об истекающем трудовом соглашении с «красно-белыми».

«На данный момент мы не общались с руководством «Спартака» насчет продления контракта», - приводятся слова вратаря на страницах «Спорт-Экспресса».

Срок действующего трудового соглашения между Селиховым и «красно-белыми» истекает в конце июня 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 30-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне Александр сыграл пять поединков, в которых пропустил четыре гола.

По итогам десяти туров РПЛ «Спартак» идет на шестом месте в таблице.