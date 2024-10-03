Семак сообщил плохие новости по Глушенкову

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о повреждении полузащитника команды Максима Глушенкова в поединке Кубка России против тольяттинского «Акрона» (5:1). Хавбек покинул поле в концовке встречи.

«Участие в следующем матче маловероятно, близко к нулю. Посмотрим на степень серьезности, завтра уже будет какая-то картина», - приводятся слова специалиста на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Добавим, что следующий поединок петербургский коллектив проведет против «Оренбурга» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Встреча запланирована на субботу, 5 октября.