Дивеев раскрыл первый поступок Пьянича в ЦСКА

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев поведал о том, как вливается в коллектив звездный новичок – полузащитник Миралем Пьянич.

«Пьянич сразу написал в командный чат, пожелал удачи в игре против «Ахмата» (3:0). Он быстро нашел общий язык со всеми ребятами», - передают «Известия» слова защитника.

Пьянич перешел в «армейский» клуб на правах свободного агента. 34-летний футболист заключил с ЦСКА однолетнее трудовое соглашение. Предыдущим клубом хавбека была «Шарджа» из ОАЭ.

В Европе Миралем известен по игре за туринский «Ювентус», «Рому», каталонскую «Барселону».