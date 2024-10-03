Соболев рассказал, как проходит адаптация в «Зените»

Новичок петербургского «Зенита» Александр Соболев поведал о своей адаптации в стане действующего чемпиона Российской премьер-лиги.

«Осталось чуть-чуть для полной адаптации. Но, как оказалось, чуть труднее всё это проходит. Нужно ещё немножко времени, но надеюсь, что гол добавит уверенности», - передает слова центрального нападающего пресс-служба «сине-бело-голубых».

27-летний центрфорвард перешел в «Зенит» в летнее трансферное окно. За него петербургский клуб выплатил московскому «Спартаку» десять миллионов евро. Соболев подписал с «сине-бело-голубыми» трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.