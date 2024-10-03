Соболев коротко отреагировал на первый гол в «Зените»

Центрфорвард петербургского «Зенита» Александр Соболев разместил пост в социальных сетях после дебютного гола за «сине-бело-голубых». Он поставил цифру 1 в своей публикации.

Напомним, что Соболев отметился забитым мячом в кубковой встрече с тольяттинским «Акроном». Поединок завершился победой петербургского коллектива со счетом 5:1.

Александр пополнил ряды «Зенита» минувшим летом, перебравшись из московского «Спартака» за десять миллионов евро. Стороны заключили трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.

Следующий матч «Зенит» сыграет в чемпионате России против «Оренбурга» 5 октября.