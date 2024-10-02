«Зенит» может снова потерять Глушенкова на несколько недель

Игрок атаки «Зенита» Максим Глушенков опять получил травму. В вечернем матче питерцев против «Акрона» в Кубке России он дёрнул заднюю поверхность бедра и покинул поле, держась за пострадавшее место. Лишь недавно Глушенков восстановился от травмы руки, которую получил ещё в пятом туре РПЛ.

Вероятно, Глушенков опять выбыл как минимум на несколько недель и вновь не поедет в сборную России к Валерию Карпину.

Более того, «Зенит» на момент травмы Глушенкова оказался без замен. Поэтому команда Сергея Семака проведёт оставшуюся часть времени матча с «Акроном» в меньшинстве. Благо, преимущество позволяет рассчитывать на итоговую победу сполна.