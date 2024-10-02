​Валерий Овчинников видит в «Локомотиве» претендента на титул

Известный российский специалист Валерий Овчинников уверен в перспективах московского клуба - он считает ,что подопечные Михаила Галактионова в состоянии замахнуться на чемпионский титул по итогам нынешнего сезона. Он считает правильным подход руководства клуба, делающего ставку на молодых доморощенных игроков.

- У футбольного клуба «Локомотив» правильное направление. Главный тренер Михаил Галактионов сделал ставку на своих. Я думаю, что команда вцепиться за чемпионство, - цитирует слова Валерия Овчинникова Betonmobile.ru.

Сейчас в российском чемпионате прошли десять туров - ровно треть от общей дистанции.