Жозе прокомментировал свою физическую форму

Нападающий московского «Спартака» вечером 2 октября впервые забил за «красно-белых», случилось это в дерби с московским «Динамо» на последних минутах поединка. Жозе удался прекрасный удар со штрафного удара.

Форвард прокомментировал свою форму, ранее неоднократно сообщалось о проблемах с лишним весом у легионера.

«С формой все нормально. Если кто‑то не забивает, то болельщики начинают искать причину. Надо просто работать на тренировках и прогрессировать», - говорит нападающий для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что победа позволила «Спартаку» гарантировать себе первое место кубкового квартета А по итогу прошедших пяти туров.

Из-за них «Спартак» мог снова проиграть в дерби