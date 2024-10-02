Селюк пояснил, зачем ЦСКА Пьянич

Известный боснийский игрок Миралем Пьянич согласился стать футболистом московского ЦСКА, и своим мнением об этом поделился известный российский агент Дмитрий Селюк. Он считает, что опытный футболист, в прошлом познавший такие клубы, как туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона», может стать помощником для наставника ЦСКА.

- Я думаю, что подписание Пьянича – это помощник для Николича на поле и просто помощник. Николичу не хватает определённого опыта, - цитирует слова Селюка Vprognoze.ru.

Сейчас московский ЦСКА занимает пятое место в российском чемпионате Премьер-лиги.