Каштанов: «В Воронеже буквально все увлечены «Факелом»

Форвард «Факела» Алексей Каштанов восхитился тем, как в Воронеже любят местную команду.

«Воронеж – это по-настоящему футбольный город. Тебя узнаёт таксист и начинает разговор о матче, хозяйка арендованной квартиры с тобой фотографируется. Тут все буквально увлечены «Факелом», напоминает бразильское отношение к футболу», - приводит слова Каштанова пресс-служба клуба.

Напомним, что «Факел», увы, не радует в официальных турнирах в этом сезоне. В активе воронежцев лишь последнее, 16-е место турнирной таблицы РПЛ и шесть очков. В Кубке России у «Факела» четвёртое место своей группы перед шестым туром.