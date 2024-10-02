​Деменко назвал клубы, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист «Краснодара» и сборной России, Максим Деменко, высказался по поводу команд, которые, по его мнению, будут бороться за чемпионский титул в российской Премьер-лиге.

После десяти туров, что составляет ровно треть чемпионата, Деменко считает, что шансы есть у не мене чем пяти команд. Любопытно, что в их число не входит «Спартак», хотя о нём Максим замолвил отдельное словечко.

- В любом случае будет топ-5 команд, которые будут бороться за чемпионство: «Локомотив», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Динамо». Сейчас даже «Спартак» может выстрелить, но всё будет зависеть от конкурентов, даже в эту пятёрку отнесу ещё «Спартак», - цитирует слова Деменко Vprognoze.ru.