Радимов: «Спартак» должен идти по нарастающей, а идёт по нисходящей»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о московском «Спартаке». Команда Деяна Станковича рискует проиграть второе дерби подряд, на этот раз – против «Динамо».

«Клуб должен идти по нарастающей, а у него идёт всё по нисходящей. На эмоциях они здорово выглядели, физически они готовы неплохо, а позиционной атаки не хватает, а в позиционной атаке им не хватает исполнителей», - говорит Радимов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшие выходные спартаковцы проиграли «Локомотиву» (1:3) в рамках 10 тура РПЛ. В Кубке России вечером среды «Спартак» уступает московскому «Динамо» по итогу первого тайма. Текстовую трансляцию игры проводит наш портал.