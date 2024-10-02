Радимов: «Джикии было тяжело, это видно»

Бывший игрок «Зенита» и тренер Владислав Радимов оценил первый матч Георгия Джикии за свой новый клуб, подмосковные «Химки». Вечером 2 октября «Химки» принимали «Ростов» в Кубке России и после боевой ничьей (2:2) одержали победу в серии пенальти.

«Ему было тяжеловато, это было видно. Особенно во втором тайме. Мастерство никуда не делось. Он станет хорошей боевой единицей для «Химок», если приведёт себя в нужное состояние», - говорит Радимов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Джикия оказался в «Химках» лишь в прошедшем сентябре в статусе свободного агента. Прошлый сезон он провёл в статусе запасного игрока «Спартака».