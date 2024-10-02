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Артига заявил, что у него нет конфликта с Глушаковым

02 Октября 2024 • 19:20 Комментировать

Наставник «Химок» Франк Артига заявил, что у него нет конфликта с Денисом Глушаковым, опытным опорным полузащитником клуба, который пока не тренируется в общей группе.

«У нас не только он, есть много игроков – невозможно было тренироваться. Глушаков не в общей группе. Его будущее – отношения его и клуба, не могу комментировать его контракт. У меня с ним лично нет конфликта», - делится Артига для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Глушаков в последний раз выходил на поле в составе «Химок» ещё 28 августа. С тех пор он уже больше месяца не играет за свой клуб.

Вечером среды «Химки» победили впервые за почти два месяца, обыграв по пенальти «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков Франк Артига ещё теги
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