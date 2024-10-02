Ньямси: «Батраков в полном порядке, мы все за него рады»

Защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о своём одноклубнике Алексее Батракове, самом результативном и звёздном игроке «Локо» в текущем сезоне.

«Он в этом сезоне в полном порядке, отлично играет. Мы все счастливы за него в команде, я надеюсь, он будет и дальше работать и прогрессировать. Говорить о том, какой он феномен, будем в конце сезона. У него всё впереди», - говорит Ньямси с Legalbet.

Напомним, что в активе Батракова, которому всего 19 лет, в текущем сезоне набралось 13 голевых действий во всех турнирах – семь забитых голов и шесть голевых передач. «Локо» делит первое место РПЛ с «Краснодаром».