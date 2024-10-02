«Химки» победили впервые за два месяца

Впервые в официальном матче за почти два месяца подмосковные «Химки» одержали победу. Напомним, что вечером среды в дебютном матче Георгия Джикии «Химки» в Кубке России принимали «Ростов». В серии пенальти хозяева одержали победу.

Таким образом, впервые с 3 августа коллектив Франка Артиги отпраздновал успех в официальном матче. В начале августа «Химки» гостили у казанского «Рубина» и обыграли соперника, 3:2. Это было в рамках РПЛ. С тех пор в 10 матчах в рамках Премьер-лиги и Кубка России «Химки» не могли победить своего соперника.

Больше подробностей о дебютном матче Джикии за новый клуб и серии пенальти из 18 ударов – здесь.