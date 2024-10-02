В нижегородском «Пари НН» решили заменить Сашу Илича Виктором Ганчаренко. Ранее белорусский специалист фигурировал в качестве возможных кандидатов на замену Иличу.

Теперь же, по информации Legalbet, сторона «горожан» уже ведёт переговоры с экс-тренером ЦСКА и «Урала». Обсуждаются личные условия контракта, а также принципы комплектования команды.

Напомним, что Ганчаренко в прошлом сезоне возглавлял «Урал». «Шмели» вылетели при нём в Мелбет-Первую лигу, а самого тренера уволили перед вторым стыковым матчем с «Акроном».

«Пари НН» идёт на 11-м месте таблицы с 10 набранными баллами.