Пономарёв: «Игроки ЦСКА начинают понимать требования Николича»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил вчерашний матч в исполнении «армейцев». Столичный клуб уверенно обыграл «Пари НН» на выезде в рамках Кубка России – 2:0.

«Очень понравился матч. Футболисты ЦСКА были дисциплинированы, выполняли свои функциональные обязанности. Также игроки уже начинают понимать требования Николича, а ещё он молодежи доверяет, что это хороший знак», - сказал Пономарёв для «РБ Спорт».

Напомним, что ЦСКА в рамках РПЛ идёт сейчас на пятом месте, отставание от первой тройки составляет шесть очков. С лета коллектив тренирует сербский специалист Марко Николич.