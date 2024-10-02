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Пономарёв: «Игроки ЦСКА начинают понимать требования Николича»

02 Октября 2024 • 18:08 Комментировать
Пари НН
0:2
ЦСКА Москва

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил вчерашний матч в исполнении «армейцев». Столичный клуб уверенно обыграл «Пари НН» на выезде в рамках Кубка России – 2:0.

«Очень понравился матч. Футболисты ЦСКА были дисциплинированы, выполняли свои функциональные обязанности. Также игроки уже начинают понимать требования Николича, а ещё он молодежи доверяет, что это хороший знак», - сказал Пономарёв для «РБ Спорт».

Напомним, что ЦСКА в рамках РПЛ идёт сейчас на пятом месте, отставание от первой тройки составляет шесть очков. С лета коллектив тренирует сербский специалист Марко Николич.

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