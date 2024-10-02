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Радимов считает, что Осинькин должен покинуть «Крылья» только по собственному желанию

02 Октября 2024 • 17:53 Комментировать

Бывший игрок питерского «Зенита» Владислав Радимов высказался об Игоре Осинькине. Тренера самарских «Крыльев Советов», по слухам, в скором времени могут заменить. Главный кандидат на замену – Сергей Игнашевич.

«Осинькин, думаю, уйти из Самары может только если сам захочет. Столько, сколько он сделал для этой команды, сколько он повытаскивал с игроками…», - рассуждает Радимов для «РБ Спорт». Специалист трудится в самарском клубе с 2020 года.

Напомним, что «Крылья» в новом сезоне идут на десятом месте турнирной таблицы, обладая 11 очками в активе. В прошлом сезоне самарцы финишировали на девятой строчке.

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Крылья Советов Владислав Радимов Игорь Осинькин ещё теги
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