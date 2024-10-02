«Зенит» анонсировал матч с сербским клубом

Петербургский «Зенит» в официальном телеграм-канале анонсировал матч с известным сербским клубом, сербской «Войводиной» из города Нови-Сад.

Игра состоится 12 октября, это суббота. Её стартовый свисток прозвучит в 19:00. Карта болельщика, отмечают в клубе, не требуется. Место действия – «Газпром Арена», домашний стадион «Зенита». Стоимость билетов на игру превысит 300 руб.

Напомним, что «Зенит» по итогу прошлых выходных впервые проиграл. Случилось это в Краснодаре, когда питерцы встречались с одноимённым местным клубом – 0:2.

Вечером среды «Зенит» будет играть с «Акроном» в Кубке России.