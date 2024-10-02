Реакция Газзаева на информацию о стремлении стать президентом РФС

Известный тренер Валерий Газзаев отреагировал на информацию, которая появилась в прессе. Инсайдер Иван Карпов написал о намерении бывшего рулевого ЦСКА баллотироваться на должность президента Российского футбольного союза (РФС).

«У человека, который это написал, видимо, больное воображение. Это глупость и бред», - цитирует Газзаева «Чемпионат».

Добавим, что пост президента Российского футбольного союза с февраля 2019 года занимает Александр Дюков. В феврале 2021 года Дюкова переизбрали на четырёхлетний срок. То есть в начале 2025 года срок полномочий функционера истекает.