Газзаев и Булыкин будут бороться за пост президента РФС

В феврале 2025 года истекает срок полномочий Александра Дюкова, занимающего должность президента Российского футбольного союза (РФС). Ранее стало известно о том, что Дюков планирует переизбраться на пост.

Тем временем телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщает о том, что баллотироваться на должность главы РФС хотят известные футболист и тренер – Валерий Газзаев и Дмитрий Булыкин.

Добавим, что Александр Дюков работает на должности президента Российского футбольного союза с февраля 2019 года. В феврале 2021 года Дюков был переизбран на этот пост на следующие четыре года.