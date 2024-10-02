Агент Рыбуса - о переходе в ФК 10: «Нам нужно было найти выход из ситуации»

Агент польского игрока обороны Мацея Рыбуса Роман Орещук прокомментировал переход его клиента в медийный клуб ФК 10. Летом и осенью поляк и его сторона так и не нашли достойный вариант продолжения карьеры в рамках профессионального футбола.

«Искали предложения из достойных азиатских и арабских лиг, но нормальных предложений не дождались. Мацей не хочет заканчивать карьеру, нам нужно было найти выход из сложившейся ситуации», - говорит Орещук для Sport24.

Как добавил агент, если и зимой Мацею не удастся найти команду, они продолжат переговоры с ФК 10 о дальнейшем сотрудничестве с опытным игроком.