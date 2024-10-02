Ненахов: «От Монтеса не исходит никакой нервозности»

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался о своём одноклубнике и коллеге по амплуа Сесаре Монтесе. Мексиканец пополнил «Локо» в прошедшее трансферное окно из «Альмерии».

«Отличный футболист, с ним удобно играть. У него достаточно опыта и качеств, чтобы помочь «Локомотиву», спокоен и продуктивен. А ещё от него не исходит никакой нервозности», - делится Ненахов с Legalbet, добавив, что легионер только укрепил линию обороны клуба.

Отметим, что Монтес также является игроком национальной сборной Мексики. Футболисту 27 лет, в четырёх играх за новый клуб он уже забил один гол.