В клубе Лиги Европы ответили на вопрос о возможном матче со сборной России

Ян Стройер, который входит в состав правления нидерландского клуба «Твенте», дал комментарий о возможном товарищеском матче против сборной России. По словам функционера, вероятность организации такой игры является очень низкой.

«Ха, не знаю. Ситуация, которая существует в данный момент… Мы не думали об этом. Не могу представить, что нам предложат такую товарищескую игру. Не верю, что сборная России захочет играть с клубами из Европы, мне сложно говорить на эту тему», - цитирует Стройера «РБ Спорт».

Сборная России соберётся на октябрьский сбор менее чем через неделю. При этом Российский футбольный союз (РФС) до сих пор не объявил, с кем будет играть команда Валерия Карпина в товарищеских матчах.

Отметим, что «Твенте» является участником еврокубкового сезона – команда выступает в Лиге Европы.