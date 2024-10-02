Сёмин оценил перспективы «Краснодара» в РПЛ

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о «Краснодаре». По итогам прошлого тура команда Мурада Мусаева вырвалась на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после победы над «Зенитом» со счётом 2:0.

По словам Сёмина, «Краснодар» является претендентом на чемпионский титул Премьер-лиги.

«Краснодар» - претендент на титул. Матч с «Зенитом» чётко показал, что они соответствуют уровню действующего чемпиона страны, а в отдельно взятой игре и превосходят. И в прошлом сезоне «Краснодар» был близок к трофею, но не сложилось», - цитирует Сёмина «РБ Спорт».

В ближайшем туре Премьер-лиги «Краснодар» будет играть против «Химок» на своём поле. Матч пройдёт в воскресенье, 6 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом сезоне «Краснодар» финишировал в РПЛ вторым, хотя боролся за титул до последнего тура.