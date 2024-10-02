Джикия дебютировал за «Химки»

Известный защитник Георгий Джикия впервые вышел на поле за свой новый футбольный клуб, «Химки». Это случилось в проходящей сейчас игре в Подмосковье между «Химками» и «Ростовом» в рамках пятого тура группового этапа Кубка России. Георгий оказался в стартовом составе подмосковной команды.

Напомним, что перебрался в «Химки» Георгий свободным агентом, ранее он до прошедшего лета семь лет подряд выступал в составе московского «Спартака», до этого – в дзержинском «Химике» и «Амкаре».

Текстовая трансляция матча «Химки» - «Ростов» доступна на нашем портале. Едва-едва начался первый тайм поединка среды.