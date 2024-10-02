Макаров назвал годы в «Динамо» лучшими в карьере

Игрок московского «Динамо» Денис Макаров высказался о своих годах в рядах «бело-голубых» как о лучших в карьере.

«Наша команда постоянно меняется и развивается. Касаемо меня, эти 3,5 года были лучшими в карьере. Я был в финале Кубка России, выиграл с командой дважды бронзу РПЛ. Прекрасное время. Хотелось большего, но немногие достигли за это время того же, что и мы», - цитирует Макарова пресс-служба «Динамо».

Напомним, что на данный момент «Динамо» следует в таблице РПЛ за тройкой лидеров, занимая четвёртую позицию. В активе Дениса в этом сезоне девять игр за клуб с двумя голами и одним ассистом во всех турнирах.