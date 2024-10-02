Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стипиди считает, что российский чемпионат менее предсказуем, нежели французский

02 Октября 2024 • 15:49 Комментировать

Известный футбольный агент Павел Стипиди попробовал сравнить чемпионат России с некоторыми другими большими лигами Европы. В частности, с французской лигой - Стипиди считает французский чемпионат более предсказуемым, нежели российский, хотя и там, и там есть явный гегемон - клуб, который выигрывает почти каждый год.

- Сколько команд в Лиге 1 борются за чемпионство? «ПСЖ». Может быть, «Лилль», «Марсель» или «Монако» - 4 или 5 команд. У нас в этом отношении даже больше. У нас сегодня все московские клубы, «Зенит», «Краснодар», и «Ростов» можно назвать, - цитирует слова Стипиди Vprognoze.ru.

Напомним, что в российском чемпионате прошли десять туров - ровно треть чемпионата.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Павел Стипиди
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе обратился к Гризманну Стало известно, сколько билетов продано на дерби «Динамо» - «Спартак» Анчелотти прокомментировал упущенную победу «Реала» над «Атлетико» Из-за них «Реал» потерял победу в дерби: три худших игрока матча против «Атлетико» Эвра: «В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Роналду и Бэйл готовы перейти в «Манчестер Юнайтед» «Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Дешам отреагировал на уход Гризманна из сборной Франции Стало известно, что крикнул Куртуа фанатам «Атлетико», празднуя гол «Реала» Юран сделал замечание Дзюбе из-за Карпина «Реал» нашёл нового защитника
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Стало известно, что крикнул Куртуа фанатам «Атлетико», празднуя гол «Реала»
Спортивные новости
Алькарас победил Синнера и стал чемпионом турнира в Пекине Каменский оценил перспективы Мичкова в «Филадельфии» ЦСКА по буллитам победил московское «Динамо» в матче КХЛ Гол Радулова в овертайме принёс «Локомотиву» победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ «Это человеческий фактор»: Каменский высказался о травме Кузнецова Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Октября
16:08 · Россия. Премьер-лига
Макаров назвал годы в «Динамо» лучшими в карьере
15:49 · Россия. Премьер-лига
​Стипиди считает, что российский чемпионат менее предсказуем, нежели французский
15:45 · Кубок России
«Химки» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:32 · Россия. Премьер-лига
Смородская оценила идею с матчами сборной России против клубов
15:27 · Россия. Премьер-лига
Названы сроки восстановления Голенкова
15:21 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара»: Наша цель – чемпионство
15:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Баринова ответил на вопрос о «Спартаке»
15:07 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» готов обсудить матч со сборной России
13:58 · Россия. Премьер-лига
Адиев – о будущем: «Были разговоры и в РПЛ, и в Казахстане…»
13:21 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Ошибки Доннаруммы не приблизили Сафонова к основе «ПСЖ»
12:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
На домашнем стадионе «СКА-Хабаровска» начался монтаж искусственного газона
12:21 · Россия. Премьер-лига
Баня и стейки: Круговой ждёт приглашения от Акинфеева
12:16 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Не пойму, если кто-то из РПЛ возьмёт Абаскаля - это не тренер»
12:15 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о давлении на Батракова
11:51 · Россия. Премьер-лига
Файзуллин: «Локомотив» - пример для всех в работе с академией
11:39 · Россия. Премьер-лига
Романцев оценил нашумевшие слова Глушенкова о сборной России
11:20 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «У Батракова есть класс, который даёт разницу»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Булатов оценил шансы «Динамо» на чемпионский титул
11:06 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Зенит» ошибся с трансфером Соболева»
10:50 · Россия. Премьер-лига
Галактионов рассказал, когда ждать возвращения Морозова и Ракова
10:44 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Соболеву придётся пройти жёсткую проверку»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Морозов рассказал, когда вернётся в состав «Локомотива»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Митрюшкин: «Миранчук может уехать из «Сьона» в клуб повыше»
09:40 · Кубок России
Салтыков - о своих перспективах в «Локомотиве»: «Надо выкладываться больше, чем на сто процентов» эксклюзив
09:38 · Кубок России
Сулейманов - о том, что «Локомотив» обогнал «Зенит» в таблице: «Вся борьба ещё впереди» эксклюзив
Все новости