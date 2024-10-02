​Стипиди считает, что российский чемпионат менее предсказуем, нежели французский

Известный футбольный агент Павел Стипиди попробовал сравнить чемпионат России с некоторыми другими большими лигами Европы. В частности, с французской лигой - Стипиди считает французский чемпионат более предсказуемым, нежели российский, хотя и там, и там есть явный гегемон - клуб, который выигрывает почти каждый год.

- Сколько команд в Лиге 1 борются за чемпионство? «ПСЖ». Может быть, «Лилль», «Марсель» или «Монако» - 4 или 5 команд. У нас в этом отношении даже больше. У нас сегодня все московские клубы, «Зенит», «Краснодар», и «Ростов» можно назвать, - цитирует слова Стипиди Vprognoze.ru.

Напомним, что в российском чемпионате прошли десять туров - ровно треть чемпионата.